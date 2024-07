Alpine-Teamchef nach Schumacher-Test: Lief gut

Anzeige

Silverstone (dpa). Mick Schumacher hat bei seinem Formel-1-Test für das französische Alpine-Team einen guten Eindruck hinterlassen – sein 21 Jahre alter Mittester Jack Doohan aber genauso. «Der Test lief gut für beide, muss man ehrlich sagen», sagte Alpine-Teamchef Bruno Famin beim Großen Preis von Großbritannien in Silverstone dem Bezahlsender Sky.

Doohan, der offizieller Ersatzfahrer von Alpine in der Formel 1 ist, sei am Mittwochmorgen in Le Castellet gefahren. Mick Schumacher, der in der Formel 1 Ersatzmann bei Mercedes ist, in der Langstrecken-WM aber für Alpine antritt, war anschließend am Nachmittag dran. «Die hatten ein ziemlich ähnliches Programm und beide haben das sehr gut gemacht. Das ist für beide prima», sagte Famin.

Ob sich einer von beiden im Kampf um das freie Cockpit von Esteban Ocon nach dieser Saison einen Vorteil verschaffen konnte, ließ Famin offen. «Sie stehen beide auf der Liste und die Liste ist immer noch ziemlich lang. Mehr als drei Namen.» Neben dem 25 Jahre alten Mick Schumacher, der nach zwei Jahren Ende 2022 von Haas keinen neuen Vertrag als Stammfahrer mehr bekommen hatte, und dem Australier Doohan, gehört vor allem Carlos Sainz zu den Kandidaten.

Der Spanier muss seinen Platz bei Ferrari nach dieser Saison für Mercedes-Star und Rekordweltmeister Lewis Hamilton räumen. Sainz, mittlerweile 29 Jahre alt, fuhr 2017 und 2018 schon mal für das einstige Werksteam Renault.