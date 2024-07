Spa-Francorchamps

Formel 1 in Belgien

Alpine-Teamchef Famin tritt zurück

Von dpa

i Motorsport: Formel-1-Weltmeisterschaft, Grand Prix von Großbritannien: Bruno Famin, Teamchef von Alpine, geht am Trainingstag auf dem Silverstone Circuit durch das Fahrerlager. (zu dpa: «Alpine-Teamchef Famin tritt zurück») Foto: David Davies/DPA

Mick Schumacher gilt als Kandidat für das zweite Formel-1-Stammcockpit bei Alpine ab 2025. Doch bei den Franzosen geht es schon lange hoch her. Der Teamchef kündigt in Spa nun seinen Rückzug an.