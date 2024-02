Alonso auch noch mit 50 im Formel-1-Auto?

ARCHIV – Hat bei Aston Martin nur noch einen Vertrag für diese Saison: Fernando Alonso. Foto: Luca Bruno/AP/dpa

Silverstone (dpa). Der zweimalige Weltmeister Fernando Alonso hält eine Formel-1-Karriere grundsätzlich sogar bis 50 für möglich. «Früher hätte ich vielleicht 41 oder 42 gesagt. Jetzt denke ich, dass ich vielleicht noch ein paar Jahre fahren kann. Wenn man motiviert ist und sich der Sache verschreibt, kann man bis 48, 49 oder vielleicht sogar 50 fahren», sagte der 42-jährige Spanier bei der Vorstellung des neuen Autos seines Rennstalls Aston Martin. Die Formel 1 verlange aber «totale Hingabe».

Der Weltmeister von 2005 und 2006 hat über seine eigene Zukunft noch keine Entscheidung getroffen. Alonso hat nur noch einen Vertrag für diese Saison. «Ich kann noch ein paar Jahre weitermachen, aber ich weiß nicht, ob ich bis 50 mit einem so anspruchsvollen Kalender fahren werde. Nicht wegen meiner Fähigkeiten, sondern weil es andere Dinge im Leben gibt, die mich interessieren», sagte der Pilot aus Oviedo, der seine 21. Formel-1-Saison bestreitet. «Zunächst muss ich entscheiden, ob ich mich dem Sport weiter verschreiben will. Wenn ich weiterfahre, werde ich sehen, was meine Optionen sind.»

«Ich bin in einer guten Position»

Alonso bezeichnete Aston Martin zwar als seinen ersten Gesprächspartner, wenn er seine Karriere über diese Saison hinaus fortsetzen sollte. Der 32-malige Grand-Prix-Gewinner weiß aber zugleich um seine Attraktivität für andere Teams. «Es gibt nur drei Weltmeister im Starterfeld und nur einer davon ist 2025 verfügbar», bemerkte Alonso kokett. «Ich bin in einer guten Position.»

Neben Alonso sind das noch Red-Bull-Dominator Max Verstappen, der drei Titel am Stück gewann, und Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton, der siebenmal Fahrerweltmeister wurde. Der Brite wechselt 2025 aber zu Ferrari.

Zusammenarbeit mit Ernährungsberater

Hatte Alonso im Zusammenhang mit dem dann freien Cockpit schon Kontakt zu Mercedes? «Überhaupt nicht», antwortete er. Zweifel an seiner Fitness muss man trotz hohen Formel-1-Alters nicht haben. «Ich fühle mich fitter denn je», betonte Alonso, der am Rande der Vorstellung des AMR24 auch von den Vorzügen der Zusammenarbeit mit einem Ernährungsberater sprach.

Aston Martin würde gerne mit Alonso weiter zusammenarbeiten. «Wir haben eine Beziehung, die auf Vertrauen und Offenheit basiert. Wir würden uns freuen, mit Fernando bis 2025 und in den Jahren danach zusammenzuarbeiten», sagte Teamchef Mike Krack.