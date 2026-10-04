Kurz vor dem Start des Formel-1-Rennens macht Sepang seinem Ruf alle Ehre. Es gießt wie aus Eimern. Das hat Folgen.

Sepang (dpa) – Der Start des Formel-1-Rennens in Malaysia verzögert sich wegen heftigen Regens. Weniger als eine Stunde vor dem geplanten Erlöschen der Roten Ampeln um 09.00 Uhr MEZ (Sky) setzte Niederschlag über dem Sepang International Circuit ein.

Für die Autos wurden schnell Zelte zum Schutz in der Startaufstellung aufgebaut, bei den Nationalhymnen für Malaysia und Bahrain goss es wie aus Eimern. Der Grand Prix ist der Ersatz für das Rennen in der Wüste von Sakhir im April, das wegen des Iran-Kriegs abgesagt worden war

Regenrennen gab es in Malaysia öfter, als der Kurs von 1999 bis 2017 fest zum Rennkalender gehört hatte. 2009 musste der Grand Prix sogar nach 31 Runden abgebrochen werden. Mit der aktuellen Fahrzeuggeneration gab es in diesem Jahr noch kein klassisches Regenrennen.