Der Formel-1-Mercedes hat ein Update bekommen - noch scheint es nicht so zu wirken. WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli kommt in beiden Trainings in Malaysia nicht in die Top drei.

Sepang (dpa) - WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli ist beim Formel-1-Training zum Rennen in Malaysia noch nicht richtig in Fahrt gekommen. Der 19 Jahre alte Italiener schaffte es auch in der zweiten einstündigen Einheit in Sepang nicht unter die besten Drei. Nach Rang fünf im ersten Freien Training kam Antonelli im zweiten nicht über Position acht hinaus - einen Platz hinter seinem zuletzt in Baku siegreichen Teamkollegen und WM-Verfolger George Russell.

Erst Verstappen, dann Leclerc

Schnellster in der zweiten Session war Charles Leclerc im Ferrari, im ersten Training hatte Max Verstappen im Red Bull das Tempo vorgegeben. Der Niederländer ist Sieger des bisher letzten Grand Prix in Sepang 2017.

Auf Rang zwei im Training am Nachmittag Ortszeit kam Isack Hadjar im zweiten Red Bull, Dritter wurde Lando Norris im McLaren vor Verstappen. Nico Hülkenberg wurde im Audi 13., Teamkollege Gabriel Bortoleto musste sein Auto kurz vor Schluss wegen eines Defekts abstellen.

Großer Preis von Bahrain in Malaysia

Das Rennen am Sonntag (09.00 Uhr MEZ/Sky) auf dem Kurs nahe Kuala Lumpur wurde nachträglich in den Kalender aufgenommen. Es geht offiziell um den Großen Preis von Bahrain, nachdem das Rennen dort sowie auch in Saudi-Arabien im April wegen des Iran-Kriegs abgesagt worden war. Von 1999 bis 2017 hatte Malaysia zum festen Rennprogramm der Motorsport-Königsklasse gehört.

Am Freitag blieb es während der Formel-1-Runden noch trocken. Heißt auch, dass den Teams Daten und Erfahrung mit den Regenreifen fehlen, sollte es am Samstag oder Sonntag die berüchtigten Niederschläge in Sepang geben. Die klimatischen Bedingungen mit Temperaturen von deutlich über 30 Grad kombiniert mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit sind für die Fahrer aber auch so eine große Herausforderung.