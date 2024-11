Weltmeister Verstappen lässt es in Katar ruhig angehen

Platz elf im Training für den alten und neuen Champion. Vorn deutet sich ein packendes Duell zwischen Ferrari und McLaren an - es geht um nichts weniger als den WM-Titel in der Konstrukteurswertung.

Lusail (dpa) – Fünf Tage nach seiner erneuten Krönung zum Formel-1-Weltmeister hat es Max Verstappen im einzigen Freien Training zum Großen Preis von Katar eher ruhig angehen lassen. Der viermalige Champion belegte auf dem superschnellen Kurs in Lusail den zehnten Platz. Schnellster war Ferrari-Pilot Charles Leclerc vor dem McLaren-Duo Lando Norris und Oscar Piastri. Vierter wurde Carlos Sainz im zweiten Ferrari. Vor der heutigen Qualifikation (18.30 Uhr MEZ/Sky) zum letzten Sprint des Jahres kam Nico Hülkenberg im Haas auf den 13. Rang.

Die beiden Traditionsrennställe McLaren und Ferrari kämpfen noch um den Titel in der Konstrukteurswertung, McLaren liegt vor den beiden letzten Grand vor Ferrari. Dritter ist Titelverteidiger Red Bull, dessen Star-Pilot Verstappen zuletzt in Las Vegas den vierten Triumph nacheinander perfekt gemacht und bis in die frühen Morgenstunden gefeiert hatte.