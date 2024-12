Von der Playstation in die Formel 1: Debüt der Leclercs

Abu Dhabi (dpa) – Charles (27) und Arthur Leclerc (24) feiern beim letzten Grand Prix der Formel-1-Saison eine besondere Premiere. Die beiden Piloten aus Monaco werden am Freitag (10.30 Uhr/Sky) im ersten Training in Abu Dhabi als erstes Brüderpaar im gleichen Team zeitgleich auf die Strecke gehen.

Während Stammfahrer Charles ohnehin gesetzt ist, übernimmt Arthur Leclerc als Nachwuchsfahrer das Cockpit des Spaniers Carlos Sainz. Solch eine Konstellation hat es in der langen Geschichte der Rennserie noch nie gegeben.

«Zwei Leclercs in einem Ferrari in der Formel 1 – das ist sehr speziell», sagte Charles Leclerc im Fahrerlager in den Vereinigten Arabischen Emiraten. «Daran werde ich mich sicher immer erinnern», sagte er und ergänzte: «Meine Eltern haben viel geopfert, damit so etwas möglich ist.»

Um diesen Moment zu feiern, fliegt die Familie extra zum Saisonfinale. «Wir sind früher auf der Playstation erbittert gegeneinander gefahren, jetzt passiert es im wahren Leben», sagte der stolze Charles Leclerc.

Schon im zweiten Training muss der jüngere Leclerc-Bruder Arthur wieder Platz für Sainz machen. Womöglich wird er in der Zukunft auch ein Kandidat für das Cockpit der Scuderia. Ab dem kommenden Jahr fährt jedoch zunächst Lewis Hamilton an der Seite von Charles Leclerc.