Verstappen stichelt: Piastri «zu gut» für Helferrolle

Austin (dpa). Max Verstappen hat im Titelduell der Formel 1 Richtung McLaren gestichelt. Der dreimalige Weltmeister von Red Bull führt im Klassement vor dem Großen Preis der USA mit 52 Punkten vor Lando Norris. Der britische McLaren-Pilot – so hat es das Team entschieden – soll im Kampf mit Verstappen von Stallkollege Oscar Piastri unterstützt werden. Für Verstappen ist der 23 Jahre alte Australier Piastri aber «zu gut» für die Helferrolle.

In einem Interview sagte der 27 Jahre alte Niederländer dem Portal motorsport.com: Für ihn sei Piastri definitiv keine Nummer zwei. «Und wenn ich an seiner Stelle wäre, würde ich es nicht akzeptieren.»

Piastri gewann in diesem Jahr die Rennen in Ungarn und Aserbaidschan, in der Gesamtwertung ist er Vierter. Er hat 42 Punkte weniger als Norris, der in Miami, Zandvoort und zuletzt in Singapur gewann.

Norris verbindet auch eine sehr gute Freundschaft mit Verstappen, was diesen aber auch nicht davon abhielt, auch das noch über Piastri zu sagen: «Er ist ein großartiger Formel-1-Fahrer, der es nicht verdient, Siege und Platzierungen abzugeben und die zweite Geige zu spielen, weil es von ihm verlangt wird.» Insgesamt stehen in dieser Saison noch sechs Grand Prix mit drei Sprintentscheidungen auf dem Programm.