Untersuchung: Norris und Piastri droht Disqualifikation

Lando Norris und Oscar Pastri droht die nachträgliche Disqualifikation in Las Vegas. Die Bodenplatten sind zu dünn - ein Regelverstoß.

Las Vegas (dpa) – WM-Spitzenreiter Lando Norris und seinem McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri, Zweiter im Klassement, droht die nachträgliche Disqualifikation beim Großen Preis von Las Vegas. Die Bodenplatten an beiden Formel-1-Autos sind dünner als die vorgeschriebenen 9 Millimeter, wie eine Messung nach dem Rennen ergab.

Der Technische Delegierte übergab die Angelegenheit den Rennkommissaren. Für einen derartigen Regelverstoß an seinem Ferrari war Rekordweltmeister Lewis Hamilton in diesem Jahr in China disqualifiziert worden.

Die Folgen wären dramatisch für Norris

Passiert das nun auch, würde das dramatische Auswirkungen auf den Titelkampf haben. Norris hatte in Las Vegas den zweiten Platz belegt und seine Chancen, den ersten Titelgewinn bereits am kommenden Sonntag in Katar zu feiern, massiv erhöht. Er führt vorerst mit 408 Punkten die WM-Wertung an. Zweiter ist mit 30 Punkten Rückstand Piastri, Vierter in Las Vegas. Titelverteidiger Max Verstappen folgt im Red Bull auf Platz drei. Er gewann den drittletzten Grand Prix, hat aber immer noch 42 Zähler weniger als Norris.

Würden die beiden McLaren-Piloten aus der Wertung des Rennens genommen, wäre Verstappen punktgleich mit Piastri und nur noch 24 Zähler hinter Norris. An dem beiden kommenden Grand-Prix-Wochenenden sind insgesamt maximal noch 58 Punkte für einen Fahrer zu holen.