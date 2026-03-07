So hatte sich Max Verstappen den Saisonstart nicht vorgestellt. In der Qualifikation zum ersten Grand Prix des Jahres in Australien ist schon nach wenigen Minuten Schluss.

Melbourne (dpa) - Der viermalige Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat eine riesige Enttäuschung in Australien erlebt. Der Niederländer schied mit seinem Red Bull nach einem Dreher schon in der ersten Qualifikationsrunde zum Grand Prix in Melbourne aus. «Der Wagen blockierte auf der Hinterachse», funkte Verstappen, nachdem er sich ausgangs der Start-Ziel-Geraden in der ersten Kurve mit seinem Wagen völlig überraschend ins Kiesbett gedreht hatte. «Fantastisch», schob er sarkastisch hinterher.

Verstappen stieg ohne gezeitete Runde aus seinem Red Bull selbst wieder aus und schüttelte sich die rechte Hand. Auf einem Motorrad wurde der 28-Jährige sieben Minuten vor dem Ende der ersten K.o.-Runde zurück ins Fahrerlager gebracht. Rote Flaggen wurden geschwenkt, der RB22 von Verstappen wurde mit einem Kran geborgen. Anschließend konnte die Qualifikation fortgesetzt werden.