Unerlaubte Hilfe: Hülkenberg in Brasilien disqualifiziert

São Paulo (dpa) – Nico Hülkenberg hat das chaotische Formel-1-Rennen von Brasilien vorzeitig beenden müssen. Der deutsche Haas-Pilot steckte auf dem Autódromo José Carlos Pace in der 27. Runde nach einem Dreher auf dem Bordstein fest. Anschließend bekam er regelwidrige Hilfe von Streckenposten, die den Wagen anschoben und wieder auf der Strecke ausrichteten. Dadurch konnte Hülkenberg das Rennen zunächst fortsetzen. Dann wurde ihm aber die Schwarze Flagge gezeigt, was in der Formel 1 sehr selten ist. Hülkenberg musste seinen Wagen schließlich in der Boxengasse abstellen.

