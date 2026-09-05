So hatten sich die Ferraristi ihr Formel-1-Heimspiel nicht vorgestellt. In der Qualifikation enttäuschen die Piloten der Scuderia die Tifosi. Die Pole Position geht an einen Überraschungsmann.

Monza (dpa) - Alpine-Rennfahrer Pierre Gasly startet völlig überraschend beim Formel-1-Rennen in Monza von der Pole Position. Der Franzose schnappte sich in der Qualifikation zum Großen Preis von Italien zum ersten Mal in seiner Karriere den besten Startplatz und verwies Mercedes-Pilot George Russell unerwartet auf Rang zwei. Dritter wurde Oscar Piastri im McLaren. Charles Leclerc und Lewis Hamilton mussten sich beim Ferrari-Heimspiel mit den Plätzen vier und fünf begnügen.

WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli steuerte seinen Silberpfeil auf Rang sieben, muss aber wegen eines regelwidrigen Motorenwechsels am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) vom Ende des Feldes losfahren. In der WM-Gesamtwertung liegt der Italiener mit 59 Punkten vor Teamkollege Russell und Hamilton.