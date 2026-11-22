Mehr als 30 Führungswechsel, Überholen fast im Sekundentakt. Las Vegas liefert Spektakel. Fahrer und Fans haben Spaß, vor allem Max Verstappen. Bei Ferrari knallt es schon wieder.

Las Vegas (dpa) - Max Verstappen lachte am Funk und fragte: «Wie oft hab' ich eigentlich überholt?» Der viermalige Weltmeister genoss beim Plausch mit Hollywood-Star Keanu Reeves als Chauffeur danach auch die Fahrt im offenen Luxus-Gefährt zur Siegerehrung vorm berühmten Bellagio in Las Vegas. «Verrückt, wirklich surreal», sagte der 29 Jahre alte Red-Bull-Star: «Sowas habe ich in der Formel 1 auch noch nicht erlebt.»

Beim spektakulären Überholfest mit über 30 Führungswechseln konterte er alle Attacken. Verstappen triumphierte zum dritten Mal im vierten Rennen seit der Rückkehr auf den Strip. Er festigte mit seinem vierten Sieg in den vergangenen sechs Rennen auch seine Position im Gesamtklassement hinter Weltmeister Kimi Antonelli von Mercedes.

Verstappen verwies den entthronten Weltmeister Lando Norris und dessen McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri auf die Plätze zwei und drei. «Das muss das chaotischste Rennen in der Geschichte der Formel 1 gewesen sein», meinte Norris. «Man sagt ja, Las Vegas ist die Unterhaltungshauptstadt der Welt - das war wirklich unterhaltsam», sagte Piastri.

Russell ohne Lohn für viel Arbeit

Antonelli wurde Vierter. Dessen Teamkollege George Russell, der sich im zweiten Silberpfeil lange einen erbitterten Zweikampf mit Verstappen geliefert hatte, fuhr kurz vor Schluss in die Streckenbegrenzung und wurde nur Neunter. Nico Hülkenberg verpasste als Elfter im Audi die Punkteränge.

Die Angst vor der ersten Kurve ging bei allen um. Das Vorspiel hatte es bereits in sich. Verstappen hatte nach einem Manöver gegen Russell im Freien Training eine Verwarnung bekommen, danach wurde er von seinem Dauerfeind angezählt: «Ich werde nicht einfach hinnehmen, dass mich jemand so verarscht und dann so tut, als wäre er größer und besser als alle anderen. Jemand muss ihm mal die Stirn bieten.»

Spektakel erst nach Runde eins - aber dann richtig

Dank einer Startplatzstrafe gegen Antonelli, der in der Qualifikation auf Rang eins gerast war, aber fünf Positionen nach hinten musste, rutschten die Erzrivalen in Reihe eins. Doch es passierte - nichts. Verstappen erwischte einen perfekten Start und steuerte vor Russell in Kurve eins.

Das Spektakel an der Spitze ließ aber nicht lange auf sich warten. Russell überholte Verstappen, Verstappen konterte. Dann schnappte sich Isack Hadjar im zweiten Red Bull den Briten, kurzzeitig auch noch Arvid Lindblad im Racing Bulls, dem Schwesterteam von Red Bull Racing, Russell. Platz drei holte sich dieser schnell wieder zurück, an der Spitze lieferte sich Hadjar ein hartes Duell mit Verstappen, der Franzose giftete sogar per Funk: «Kann er aufhören, sich zu verteidigen?» Der interne Zweikampf kostete Zeit. Der Ordnungsruf vom Kommandostand ließ nicht lange auf sich warten.

Verstappen - als Führender ohne Windschatten - konnte nicht wegziehen. Langweilig wurde es wahrlich nicht. Immer wieder wechselte die Führung. Ein Grund: die Windschattenlastigkeit der Strecke. Ein zweiter: Die Batterie mit der Elektropower, die sich immer aufladen mussten.

Das gesamte Feld blieb eng beisammen, Antonelli arbeitete sich immer weiter vor, die Ferrari-Kollegen Lewis Hamilton und Charles Leclerc lieferten zuerst via Funk und dann mit einer Berührung die nächsten Belege ihres wenig kollegialen Verhältnisses.

Dann ein Crash: Haas-Neuling Rafael Câmara und Sergio Pérez im Cadillac kollidierten, beide landeten in der Streckenbegrenzung - das Safety Car musste raus. Alle kamen rein zum Reifenwechsel. Genau damit schnappte sich Russell wieder Platz zwei. Ein Dreher von Lindblad verlängerte den Einsatz von Bernd Mayländer. Kaum war das Rennen wieder frei, flog Hadjar ein Teil des Frontflügels weg - er war damit raus aus dem Podiumskampf, der bis zum Ende hochspannend blieb mit ständigen Wechseln auf den vorderen Rängen.