Spa-Francorchamps (dpa) - Der Gesamtführende Kimi Antonelli geht zum sechsten Mal in dieser Saison vom ersten Startplatz aus in ein Formel-1-Rennen. Der 19-Jährige setzte sich beim Großen Preis von Belgien in Spa-Francorchamps in 1:44,361 Minuten als Schnellster in der Qualifikation durch und landete 0,317 Sekunden vor dem viermaligen Weltmeister Max Verstappen im Red Bull. Der aktuelle Champion Lando Norris belegte zwar zunächst Rang drei, erhält aber eine Startplatzstrafe und darf nur von Position 13 starten. Dritter wurde deswegen George Russell im zweiten Mercedes.

Vor dem zehnten Saisonlauf am Sonntag (15.00 Uhr/Sky und RTL) führt Antonelli in der WM-Wertung mit 25 Punkten Vorsprung vor Russell. Weitere sieben Zähler dahinter folgt Rekordweltmeister Lewis Hamilton im Ferrari. Verstappen liegt als Siebter schon 103 Punkten hinter Antonelli. Der einzige deutsche Fahrer Nico Hülkenberg ist in seinem Audi bislang noch ohne Zähler. Der 38-Jährige kam in der Qualifikation nur auf Position 14 und musste sein Auto wegen Hydraulik-Problemen am Ende vorzeitig abstellen.