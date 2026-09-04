Mit neuen Motoren hofft Ferrari auf den Formel-1-Heimsieg. Beim ersten Training in Monza lässt die Scuderia die Tifosi jubeln.

Monza (dpa) – Ferrari hat einen perfekten Auftakt ins Formel-1-Heimspiel von Monza erwischt. Im ersten Training für den Großen Preis von Italien fuhr Charles Leclerc im roten Auto die schnellste Runde, sein Teamkollege Lewis Hamilton belegte Rang zwei. Die Scuderia spendiert ihren beiden Piloten für das Rennen am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) eine neue Motoren-Ausbaustufe. Die ersten Übungsrunden nährten die Hoffnung der Tifosi auf einen emotionalen Heimsieg.

Trainingsdritter wurde Mercedes-Fahrer George Russell. Sein Teamkollege Kimi Antonelli, der als WM-Spitzenreiter in seiner Heimat antritt, musste sich mit Rang fünf hinter Red-Bull-Pilot Liam Lawson begnügen. Nico Hülkenberg steuerte seinen Audi auf Platz 13.

In der WM-Gesamtwertung führt Antonelli mit 59 Punkten Vorsprung auf Teamkollege Russell und Hamilton. Dieses Polster ist jedoch in Gefahr, weil der Silberpfeil-Jungstar wegen eines unerlaubten Motorenwechsels vom Ende des Feldes starten muss. «In gewisser Weise hilft es, den Druck zu nehmen. Obwohl ich natürlich viel lieber um die Pole Position kämpfen und von vorn starten würde. Aber irgendwie fühle ich mich dadurch etwas entspannter für das Wochenende», sagte Antonelli.