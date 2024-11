So krönt sich Verstappen in Las Vegas zum Weltmeister

Die Chancen stehen gut für den vorzeitigen WM-Triumph. Der Titelverteidiger hat es in der Glücksspielmetropole in den eigenen Händen.

Las Vegas (dpa) – Max Verstappen kann sich in Las Vegas vorzeitig den vierten WM-Titel in Serie in der Formel 1 sichern. So viel braucht der 27 Jahre alte Niederländer nicht einmal, um nach Triumphen mit Sebastian Vettel und Alain Prost gleichzuziehen. Nur die beiden Rekordchampions Michael Schumacher aus Deutschland und der im kommenden Jahr für Ferrari startende Brite Lewis Hamilton mit jeweils sieben Titeln sowie die argentinische Rennikone Juan-Manuel Fangio (5) lägen dann noch vor Verstappen.

Das Comeback der Formel 1 in Las Vegas vor einem Jahr gewann der Red-Bull-Star. Ein Sieg in diesem Jahr würde jegliche Rechnerei unnötig machen. Vor dem Grand Prix, der zur eher sehr geringen Freude von Verstappen wieder zur großen US-Show werden dürfte, führt Verstappen mit 62 Punkten Vorsprung auf den Briten Lando Norris von McLaren. Hat Verstappen nach dem Vegas-Showdown noch 60 Punkte mehr, ist er Weltmeister.

Norris könnte zwar rechnerisch in den beiden verbleibenden Großen Preisen von Katar und Abu Dhabi ausgleichen, die höhere Anzahl an Rennsiegen würde dann aber auch für Verstappen sprechen.

Verstappen wird Weltmeister in Las Vegas, wenn ...

...er vor Norris ins Ziel kommt.

...er bei einem zweiten Platz von Norris Dritter wird und die schnellste Rennrunde fährt.

...er bei einem dritten Platz von Norris Vierter wird und die schnellste Rennrunde fährt.

...er jeweils einen Platz hinter Norris ins Ziel kommt, sollte dieser Vierter, Fünfter, Sechster, Siebter oder Achter werden und nicht die schnellste Rennrunde fahren.

...er nicht in die Punkte kommt und Norris höchstens Neunter wird und nicht die schnellste Rennrunde schafft.

...Norris nicht über Platz zehn hinauskommt.