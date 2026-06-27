Mercedes kommt mit der enormen Hitze in Spielberg am besten klar. Den ersten Startplatz sichert sich George Russell, weil Max Verstappen von der Strecke abfliegt.

Spielberg (dpa) - Mercedes-Fahrer George Russell hat von einem späten Unfall von Max Verstappen profitiert und sich den ersten Startplatz für den Großen Preis von Österreich gesichert. Der 28-Jährige aus Großbritannien fuhr in der Qualifikation in Spielberg in 1:06,113 Minuten die schnellste Runde und geht von ganz vorn in den achten Saisonlauf am Sonntag (15.00 Uhr/Sky). Bei enormer Hitze mit Temperaturen von mehr als 33 Grad belegte Charles Leclerc vor seinem Ferrari-Teamkollegen und Rekordweltmeister Lewis Hamilton den zweiten Platz.

Der viermalige Weltmeister Verstappen verlor kurz vor Ende des Qualifyings die Kontrolle über seinen Red Bull und flog von der Strecke ab. Daraufhin konnten keine schnellen Runden gefahren werden, da Gelbe Flaggen geschwenkt wurden. Russell kam gerade noch so durch und konnte anschließend nicht mehr von der Spitze verdrängt werden. Verstappen wurde trotzdem Fünfter, Nico Hülkenberg steuerte seinen Audi auf Rang 14.

In der WM-Gesamtwertung führt Kimi Antonelli im Mercedes mit 41 Punkten Vorsprung vor Hamilton, weitere neun Zähler dahinter folgt Russell. Verstappen hat als Siebter bereits 101 Punkte Rückstand auf Antonelli.