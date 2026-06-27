Mercedes kommt mit der Hitze in Spielberg am besten klar. Der WM-Führende muss sich im letzten Training allerdings seinem Teamkollegen geschlagen geben.

Spielberg (dpa) – Die Mercedes-Fahrer George Russell und Kimi Antonelli gehen als Favoriten auf den ersten Startplatz in die Qualifikation für den Großen Preis von Österreich. Im dritten Training in Spielberg schnappte der Brite Russell dem WM-Führenden Antonelli aus Italien kurz vor Schluss noch die Bestzeit weg. Sein Vorsprung betrug lediglich 0,038 Sekunden. Am Nachmittag (16.00 Uhr/Sky) geht es im Qualifying um die Pole Position.

Hinter den Silberpfeilen fuhr bei Temperaturen von rund 32 Grad Rekordweltmeister Lewis Hamilton im Ferrari auf den dritten Platz. Der viermalige Weltmeister Max Verstappen wurde im Red Bull nur Sechster, Nico Hülkenberg steuerte seinen Audi auf Rang zwölf.

Vor dem achten Saisonlauf am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) führt der 19-jährige Antonelli in der WM-Wertung mit 41 Punkten Vorsprung vor Hamilton, weitere neun Zähler dahinter folgt Russell. Verstappen hat als Siebter bereits 101 Punkte Rückstand auf Antonelli.