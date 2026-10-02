Max Verstappen gewann 2017 das bisher letzte Formel-1-Rennen in Malaysia. Bei der Rückkehr legt er im Training stark los. Der WM-Spitzenreiter hat Rückstand.

Sepang (dpa) – Max Verstappen ist beim Formel-1-Trainingsauftakt in Malaysia die Bestzeit gefahren. Der Sieger des bisher letzten Grand Prix in Sepang 2017 verwies in der einstündigen Einheit Mercedes-Pilot George Russell auf den zweiten Platz. Dritter wurde Verstappens Red-Bull-Teamkollege Isack Hadjar.

WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli, der im Klassement 66 Punkte Vorsprung auf Verfolger Russell hat, kam im zweiten Silberpfeil nicht über Rang fünf hinaus. Inwiefern das große Update-Paket für den Mercedes für Verbesserungen sorgt, muss sich noch zeigen. Nico Hülkenberg kam im Audi auf den zehnten Platz – den hatte er auch 2010 im Rennen in Malaysia belegt und damit den ersten Punkt seiner Formel-1-Karriere geholt.

Großer Preis von Bahrain in Malaysia

Das Rennen am Sonntag (09.00 Uhr MEZ/Sky) auf dem Kurs nahe Kuala Lumpur wurde nachträglich in den Kalender aufgenommen. Es geht offiziell um den Großen Preis von Bahrain, nachdem das Rennen dort sowie auch in Saudi-Arabien im April wegen des Iran-Kriegs abgesagt worden war. Von 1999 bis 2017 hatte Malaysia zum festen Rennprogramm der Motorsport-Königsklasse gehört.

«Die Strecke ist sehr cool», funkte Russell während der ersten Runden begeistert an die Box. Allerdings nimmt der grobe und raue Asphalt die Reifen besonders mit. Die klimatischen Bedingungen mit Temperaturen von deutlich über 30 Grad kombiniert mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit sind für die Fahrer eine große Herausforderung. Das zweite Freie Training steht heute um 10.00 Uhr MEZ an.