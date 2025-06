Max Verstappens Aktion gegen Ende des Formel-1-Rennens in Spanien sorgt für Zünd- und Gesprächsstoff. Auch in den internationalen Medien.

Barcelona (dpa) – Max Verstappen hat einen schweren Rückschlag im WM-Kampf erlitten – nicht unverschuldet. Seine Aktion gegen George Russell im Mercedes kurz vor Schluss sorgt für viel Gesprächsstoff. Er selbst muss den Kontakt zu Formel-1-Spitzenreiter und Spanien-Sieger Oscar Piastri abreißen lassen. Das schreibt die internationale Presse:

Spanien

«As»: «Red Bull verfehlt das Ziel und Verstappen verpatzt es. (...) Der Niederländer, der im Eifer des Gefechts nicht immer die richtigen Entscheidungen trifft, erledigte den Rest mit einer hässlichen Verteidigung gegen Russell und einer Berührung mit dem Mercedes, was ihm eine Zehn-Sekunden-Strafe einbrachte und einen fünften Platz auf der Strecke gegen einen zehnten eintauschte.»

«El País»: «Piastri gewinnt, ohne mit der Wimper zu zucken den Großen Preis von Spanien, während Verstappen in Montmeló schmollt. Der Australier holt seinen fünften Saisonsieg auf dem Circuit und im Niederländer kommt die schmutzige Version hervor, die er hinter sich gelassen zu haben schien.»

«Mundo Deportivo»: «Viele fürchten sich, wenn das Auto von Max (Verstappen) hinter ihnen auftaucht. So wie in den goldenen Zeiten von (Michael) Schumacher. Doch (Oscar) Piastri, der den blauen Fleck des RB21 in seinem Rückspiegel sah, zuckte nicht einmal zusammen.»

«Sport»: «Grausamer Ausgang für Max Verstappen. (...) Max, dem in seiner Garage die Reifen ausgingen, geriet in ein Chaos, kämpfte mit Leclerc und Russell und erhielt eine Zehn-Sekunden-Strafe, die ihn auf den zehnten Platz zurückwarf.»

Niederlande:

«AD»: «Wütender Max Verstappen bekommt Strafe nach blutigem GP Spanien: Frustration macht sich beim Niederländer breit. Barcelona sollte für Max Verstappen das Rennen der Wahrheit sein, und diese Wahrheit war hart.»

«De Telegraaf»: «Für Max Verstappen endete das Rennen in Barcelona mit einem großen Fiasko. Er fiel auf den fünften Platz zurück, fuhr absichtlich in George Russell (Mercedes) und wurde anschließend mit einer Zehn-Sekunden-Zeitstrafe belegt.»

Großbritannien

«Daily Mail»: «Max Verstappen wurde mit einer Zehn-Sekunden-Zeitstrafe belegt, nachdem er in den dramatischen letzten Runden des Großen Preises von Spanien mit George Russell kollidiert war – und damit die Spannungen zwischen zwei der härtesten Rivalen der Formel 1 neu entfacht hatte.»

«Guardian»: «Oscar Piastri gewann den Großen Preis von Spanien mit einer dominanten Fahrt an der Spitze des Feldes auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya und sicherte sich den Sieg vor seinem McLaren-Teamkollegen Lando Norris. Das Rennen war jedoch geprägt von einem späten, ungestümen Wutausbruch von Max Verstappen, der den Titelverteidiger von Red Bull einen großen Punkteverlust auf die Spitze kostete.»

«Mirror»: «Verstappen war bereits schlecht gelaunt, nachdem seine Strategie durch ein spätes Safety Car ruiniert worden war. (....) Während die meisten vorn auf die weichen Reifen wechselten, hatte Verstappen nur einen Satz der härteren, langsameren Mischung zur Verfügung. So konnte er sich von jeder Chance verabschieden, die McLaren-Autos vor ihm herauszufordern und musste sich stattdessen nach hinten verteidigen. Das verärgerte Verstappen, dessen Laune nicht besser wurde, als sein Renningenieur ihm riet, den Platz an den Mercedes abzugeben.»

Österreich:

«Kleine Zeitung»: «Piastri gewinnt Grand Prix von Barcelona, Verstappen außer Rand und Band.»

«Kronen Zeitung»: «McLaren feiert Doppelsieg, Verstappen wutentbrannt.»

«Salzburger Nachrichten»: «Max Verstappen sorgt für Eklat.»

Schweiz:

«Blick»: «Verstappen stinksauer. Was für eine Reifen-Show mit tausend Dramen – und das Rennen über 66 Runden begann nach 54 Runden praktisch neu.»

Italien:

«La Gazzetta dello Sport»: «Wissenschaftlicher Piastri, Löwe Leclerc, Rüpel Verstappen.»

Frankreich:

«Le Parisien»: «Keine Überraschungen in Spanien. Zum fünften Mal in dieser Saison ist es Oscar Piastri und sein McLaren, die am Sonntag als Erste die Ziellinie überqueren.»

«Le Figaro»: «Max Verstappen im Kampf gegen McLaren. Seit Beginn der Saison ist der vierfache Weltmeister aus den Niederlanden der Einzige, der regelmäßig gegen die McLaren kämpfen kann (...). Während Oscar Piastri in Spanien seinen fünften Saisonsieg vor Norris einfuhr, mussten sich die Papaya-Autos gegen Verstappens aggressive Drei-Stopp-Strategie durchsetzen, die sich vor einem völlig verrückten Rennende fast ausgezahlt hätte.»