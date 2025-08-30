McLaren gibt nach der Sommerpause das Tempo vor. In den niederländischen Dünen zeigt sich Oscar Piastri am stärksten. Weltmeister Max Verstappen ist beim Heimspiel ohne Chance auf die erste Reihe.

Zandvoort (dpa) - Oscar Piastri geht vom ersten Startplatz in den Großen Preis der Niederlande. Der McLaren-Pilot setzte sich in der Formel-1-Qualifikation in Zandvoort in 1:08,652 Minuten hauchdünn vor seinem Teamkollegen Lando Norris durch. Der WM-Führende aus Australien hatte 0,012 Sekunden Vorsprung auf seinen britischen Stallrivalen. Vorjahressieger Norris war vor dem ersten WM-Lauf nach der Sommerpause zuvor in allen drei Trainings nicht zu schlagen gewesen.

Den dritten Platz belegte Weltmeister Max Verstappen bei seinem Heimspiel. Mit 0,263 Sekunden Rückstand hatte der Red-Bull-Star allerdings keine Chance auf die vorderste Startreihe. Der Rheinländer Nico Hülkenberg steuerte seinen Sauber nur auf Platz 17 und schied überraschend schon im ersten Qualifikations-Abschnitt aus.

Bei noch zehn ausstehenden Rennen führt Piastri in der WM-Wertung nur noch mit neun Punkten vor Norris. Titelverteidiger Verstappen liegt bereits 97 Punkte hinter dem Australier Piastri. Der viermalige Champion Verstappen hatte den Grand Prix in seinem Heimatland bis 2023 dreimal nacheinander gewonnen, 2024 hatte sich Norris durchgesetzt.