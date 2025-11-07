Norris und Piastri zum Brasilien-Auftakt klar vor Verstappen

Die Formel 1 steuert auf das Saisonfinale zu. Im Titel-Dreikampf deutet sich Drama an. Bei der ersten Ausfahrt in Brasilien ist der Weltmeister deutlich langsamer als seine Herausforderer.

São Paulo (dpa) – Im packenden Dreikampf um den Formel-1-Titel ist Weltmeister Max Verstappen mit einigen Problemen in den Großen Preis von Brasilien gestartet. Der 28-Jährige musste sich in seinem Red Bull im einzigen Training in São Paulo mit dem 17. Platz begnügen. WM-Spitzenreiter Lando Norris setzte die Bestzeit, nur 0,023 Sekunden dahinter landete Oscar Piastri im zweiten McLaren auf Rang zwei. Die Piloten des britischen Traditionsrennstalls hinterließen auch bei den längeren Ausfahrten den besten Eindruck.

Auf dem legendären Kurs in Interlagos findet nur eine Übungseinheit statt, bevor bereits die Qualifikation für den Sprint ausgefahren wird. Der Deutsche Nico Hülkenberg steuerte seinen Sauber dabei zum Start überraschend auf Platz drei. Im Kurzrennen über gut 100 Kilometer werden am Samstag (15.00 Uhr/Sky) die ersten WM-Punkte an diesem Wochenende vergeben. Dabei könnte der angekündigte Regen für chaotische Verhältnisse sorgen.

Vor dem 21. von 24 Saisonläufen am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) führt der Brite Norris mit nur einem Punkt Vorsprung vor dem Australier Piastri. Dahinter lauert Titelverteidiger Verstappen aus den Niederlanden mit 36 Zählern Rückstand auf Norris auf seine Chance, doch noch zum fünften Mal nacheinander Weltmeister zu werden. Im Training brach Verstappen seine schnellste Runde am Ende vorzeitig ab und konnte mit McLaren nicht mithalten.