Montreal (dpa) – Lando Norris stieg völlig frustriert aus seinem McLaren und nahm die Schuld für den Unfall mit seinem Teamkollegen Oscar Piastri sofort auf sich. «Tut mir leid, das war alles mein Fehler. Das war dumm von mir», sagte der Brite. Vier Runden vor Schluss endete ein hart geführter Zweikampf zwischen dem WM-Zweiten Norris und Formel-1-Spitzenreiter Oscar Piastri mit einem üblen Crash. Norris musste sein Auto auf der Zielgeraden stehen lassen, Piastri rettete sich immerhin noch als Vierter ins Ziel.

Dass George Russell im Mercedes den Großen Preis von Kanada vor Weltmeister Max Verstappen im Red Bull gewann, geriet angesichts des McLaren-Dramas zur Nebensache. Verstappen zeigte sich immerhin unbeeindruckt von einer drohenden Rennsperre und meldete sich dieses Mal emotional beherrscht mit einem zweiten Platz zurück.

Youngster Antonelli wird Dritter

Zwar verpasste der Formel-1-Weltmeister in Montreal seinen vierten Triumph nacheinander, zeigte im Red Bull aber einen fehlerfreien Auftritt. Der 27-Jährige aus den Niederlanden holte zudem auch Punkte im WM-Kampf mit den diesmal schwächelnden und dann sogar crashenden McLaren auf.

Einen starken Tag für Mercedes machte Antonelli als Dritter perfekt. Der Deutsche Nico Hülkenberg steuerte seinen Sauber auf Platz acht und holte das zweite Mal nacheinander WM-Punkte.

Russell verteidigte seine Pole Position am Start mühelos gegen Verstappen. Das Duell in der ersten Startreihe war mit Spannung erwartet worden, da der Titelverteidiger dem Silberpfeil-Piloten vor zwei Wochen aus Wut mit Absicht ins Auto gefahren war. Für den Rammstoß hatte Verstappen nicht nur eine Zehn-Sekunden-Strafe erhalten, die ihn in Barcelona am Ende auf Platz zehn zurückwarf. Außerdem erhielt er drei Strafpunkte in der Sünderkartei. Kassiert er beim kommenden Großen Preis in Österreich nur einen mehr, würde das eine Sperre für den Grand Prix in Silverstone nach sich ziehen.

McLaren zum Start mit Problemen

In Montreal jedenfalls leistete sich der viermalige Weltmeister keinen Aussetzer und trieb Russell vor sich her. Die vorherigen drei Großen Preise hatte Verstappen allesamt gewonnen. Überraschend hatten die zuletzt meist dominanten McLaren derweil zu Beginn nichts mit dem Kampf um die Spitze zu tun. Der WM-Zweite Norris leistete sich in der Qualifikation Fahrfehler und konnte sich erst mal nicht von seinem siebten Platz verbessern. Spitzenreiter Piastri verlor sogar einen Rang und war anfangs nur Vierter.

Verstappen kam nicht an Russell vorbei, hinter ihm wurde Antonelli im zweiten Mercedes zur Gefahr. Verstappen entschied sich auf dem Highspeedkurs zu einem frühen Reifenwechsel, um die Konkurrenz unter Druck zu setzen. Kurz darauf kamen auch Russell, Antonelli und Piastri an die Box.

Verstappen kommt nicht an Russell vorbei

Der Brite Norris blieb am längsten von den Top-Fahrern bis zur 30. von 70 Runden auf der Strecke und lag zeitweise vorn. Als auch er neue Reifen bekam, war die alte Reihenfolge wieder hergestellt. Verstappen verzweifelte weiterhin an Russell und verlor zunehmend den Kontakt. Als Fünfter fuhr Norris nun die schnellsten Runden und wurde immer mehr zur Gefahr für die Fahrer vor ihm.

Der Reifenverschleiß war hoch und bereitete vielen Piloten Probleme, Verstappen und Antonelli wechselten als erste erneut und ließen Russell kurz ziehen. Angesichts der vielen Boxenstopps war es zeitweise schwierig, den Überblick zu behalten. Dieses Mal wartete Leclerc am längsten, dahinter blieb die Reihenfolge 20 Runden vor Schluss gleich: Russell, Verstappen, Antonelli – und die Gruppe an der Spitze schob sich immer dichter zusammen.

McLaren-Duell kurz vor Schluss

Auch 15 Runden vor Schluss war die Vergabe der Podestplätze noch völlig offen. Keiner der Top Fünf leistete sich einen entscheidenden Fehler – aber plötzlich kam es zum Zweikampf zwischen den McLaren. Norris fuhr dicht an Piastri an – und dann kam es zum Unfall zwischen beiden. Keiner wollte dem anderen Raum geben. Das Rennen wurde hinter dem Safety Car beendet.