Budapest (dpa) – Formel-1-Weltmeister Lando Norris hat im Abschlusstraining zum Grand Prix von Ungarn mit der Bestzeit überrascht. Der Vorjahressieger von McLaren verwies in 1:17,939 Minuten sogar Budapest-Spezialist Lewis Hamilton auf den zweiten Platz. Der Ferrari-Star, der achtmal in der Puszta gewonnen hat und neunmal die Pole Position holte, wurde mit einem Rückstand von nur 0,117 Sekunden Zweiter.

WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli landete im Mercedes vor der Qualifikation am heutigen Samstag (16.00 Uhr/Sky) auf Rang drei (+0,129 Sekunden). Der viermalige Weltmeister Max Verstappen wurde im Red Bull nur Siebter, Audi-Fahrer Nico Hülkenberg beendete die Einheit auf Position zehn.

In der WM-Wertung hat Antonelli nach zehn von 22 Rennen 45 Punkte Vorsprung auf Hamilton. Nach einer vierwöchigen Sommerpause setzt die Formel 1 ihre Saison am 23. August fort mit dem Grand Prix der Niederlande in Zandvoort.