Lando Norris sichert sich die 13. Pole Position seiner Karriere. In das Rennen in Belgien geht der McLaren-Fahrer als Favorit. Rekordweltmeister Lewis Hamilton ist hingegen frustriert.

Spa-Francorchamps (dpa) - Lando Norris geht vom ersten Startplatz in den Großen Preis von Belgien. Der McLaren-Fahrer setzte sich auf dem Traditionskurs in Spa-Francorchamps in 1:40,562 Minuten knapp vor seinem Teamkollegen Oscar Piastri durch. Der WM-Führende hatte in den Ardennen 0,085 Sekunden Rückstand. Den dritten Rang sicherte sich Ferrari-Fahrer Charles Leclerc, der sich am Ende noch knapp vor Weltmeister Max Verstappen im Red Bull schob. Nico Hülkenberg kam im Sauber auf den 14. Platz.

Sprintsieg für Verstappen, Desaster für Hamilton

Wenige Stunden vor der Qualifikation hatte Verstappen seinem neuen Teamchef Laurent Mekies den ersten Sieg unter dessen Regie beschert. Nach einem Überholmanöver in der ersten Runde verteidigte Verstappen den Spitzenplatz im Sprint über gut 100 Kilometer bis zum Schluss vor den McLaren-Fahrern Piastri und Norris. Dadurch kam Verstappen in der Gesamtwertung um einen Punkt auf 68 Zähler hinter Piastri heran. Der viermalige Champion ist vor dem Grand Prix am Sonntag (15.00 Uhr/Sky und RTL) Gesamtdritter.

Ein miserables Wochenende erlebt bislang Rekordweltmeister Lewis Hamilton. In seinem Ferrari wurde der 40-Jährige im Sprint zunächst chancenlos 15. und kam auch in der Qualifikation nicht über Rang 16 hinaus. Der Brite kam zu weit von der Piste ab, deswegen wurde seine schnellste Runde nachträglich gestrichen. Im Vorjahr hatte Hamilton im Mercedes noch in Belgien gewonnen.