Norris ohne Illusionen im WM-Kampf: «Die Tür ist fast zu»

Punkt um Punkt rückt Lando Norris in der zweiten Saisonhälfte der Formel-1-WM an Titelverteidiger Max Verstappen heran - bis in Brasilien alles in sich zusammenfällt. Das gesteht auch der Brite ein.

Las Vegas (dpa) – Lando Norris hat seine Niederlage im WM-Kampf gegen Formel-1-Titelverteidiger Max Verstappen vor dem Grand Prix in Las Vegas praktisch eingestanden. «Das war ein entscheidender Moment in der Meisterschaft. Die Tür ist fast zu. Es war sehr demoralisierend», sagte der WM-Zweite von McLaren über das Rennen in Brasilien, von dem Verstappen mit einem Vorsprung von 62 Punkten abreiste. «Irgendwann weißt du einfach, dass es wahrscheinlich nicht für die ausgehen wird», erklärte Norris seine Gefühlslage vor dem drittletzten Rennen der Saison. Er habe eine mental schwere Zeit hinter sich.

Kommt Verstappen in Las Vegas vor Norris ins Ziel, ist der vierte WM-Titel für den Niederländer perfekt. Dem Red-Bull-Fahrer reichen aber auch diverse andere Szenarien, selbst wenn Norris in der Tageswertung vor ihm landen sollte.

«Ich denke, ich habe ihm einen sehr guten Kampf geliefert», sagte Norris. Verstappen sei seiner Meinung nach einer der besten Formel-1-Fahrer der Geschichte. «Es werden auch nicht mehr viele kommen in Zukunft, die besser sind als er», meinte Norris. Bis zur Sommerpause der WM sei er nicht gut genug gewesen, erklärte der 25-Jährige – und dann unerwartet in eine Position gekommen, Verstappen herauszufordern. «So früh in ihrer Karriere ist das nicht vielen passiert», sagte der 25-jährige Norris. «Nächstes Jahr bin ich bereit dafür.»