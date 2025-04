Norris in Suzuka ganz vorn – Tsunoda hinter dem Weltmeister

Für die japanischen Fans ist es etwas ganz Besonderes: Yuki Tsunoda darf endlich im Red Bull ran. An der Spitze steht nach dem Training wieder mal ein McLaren.

Suzuka (dpa) – WM-Spitzenreiter Lando Norris ist zur ersten Formel-1-Bestzeit in Japan gerast. Der McLaren-Pilot verwies im Auftakttraining von Suzuka in 1:28,549 Minuten George Russell im Mercedes (+0,163 Sekunden) auf Platz zwei. Ferrari-Fahrer Charles Leclerc (+0,416 Sekunden) wurde Dritter vor seinem Stallrivalen Lewis Hamilton. Norris' Teamkollege Oscar Piastri, zuletzt Sieger in China, landete nur auf Rang 15.

Weltmeister Max Verstappen schloss die einstündige Einheit als Fünfter ab. Direkt dahinter landete bei seinem Red-Bull-Debüt Yuki Tsunoda. Der Japaner löste den nach nur zwei Grand Prix degradierten Liam Lawson ab, der zu den Racing Bulls zurück musste und nun 13. wurde. Der einzige deutsche Fahrer im Feld, Nico Hülkenberg, kam im Kick Sauber nicht über Position 17 hinaus.