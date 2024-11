Mintzlaff: Verstappen hat Ziel nie aus den Augen verloren

Las Vegas (dpa) - Red Bulls deutscher Geschäftsführer Oliver Mintzlaff hat den besonderen Verdienst von Max Verstappen bei einer möglichen WM-Krönung in Las Vegas hervorgehoben. «Max Verstappen ist für mich der beste Fahrer der Welt und das hat er auch in den schwierigen Phasen dieser Saison unter Beweis gestellt», sagte Mintzlaff der Deutschen Presse-Agentur vor dem Rennen an diesem Sonntag. Er lobte den 27 Jahre alten Niederländer: «Er hat sein Ziel, Weltmeister zu werden, zu keiner Zeit aus den Augen verloren und ist auf dem besten Weg, den Titel zum vierten Mal in Folge zu gewinnen.»

Büßt Verstappen beim Großen Preis in der Glitzermetropole höchstens zwei Punkte auf seinen britischen McLaren-Verfolger Lando Norris ein, steht er nach dem drittletzten Saisonrennen als Weltmeister fest. Er würde mit seinem vierten Titel - auch noch in Serie - mit Sebastian Vettel und Alain Prost gleichziehen, nur Michael Schumacher und Lewis Hamilton mit jeweils sieben und Juan-Manuel Fangio mit fünf WM-Triumphen lägen noch vor Verstappen.

Mintzlaff: Titel wäre Belohnung für harte Arbeit

Der Niederländer ließ sich auch von reichlich Negativ-Schlagzeilen um das Team in dieser Saison nicht stoppen. Sei es der Skandal um Teamchef Christian Horner gleich zu Beginn gewesen, der vom Vorwurf des unangemessenen Verhaltens gegenüber einer Mitarbeiterin durch eine von Red Bull beauftragte externe Untersuchung freigesprochen worden war. Sei es der damit auch verbundene und öffentlich eskalierte Machtkampf auf der Führungsebene gewesen. Oder aber einfach sein ungewohnt schwächelnder Red-Bull-Rennwagen noch vor dem Ende der ersten Saisonhälfte. Was auch immer passierte, Verstappen rettete immer noch so viele Punkte, dass er vor dem Las-Vegas-Rennen am Sonntag (7.00 Uhr MEZ/Sky und RTL) 62 Zähler vor Norris liegt.

«Die Bedeutung eines WM-Titels ist immer extrem hoch, und so wäre es auch dieses Mal. Wenn man sich am Ende einer solchen Saison mit Höhen und Tiefen durchsetzt, dann zeigt das die herausragende Qualität von Max Verstappen und unserem gesamten Team», sagte Mintzlaff. Er sprach von einer Belohnung für die harte Arbeit, die Verstappen, aber natürlich auch das gesamte Team, investiert habe.

Dass Red Bull aber in der Konstrukteurswertung droht, entthront zu werden, sei bedauerlich, «da wir uns alle mehr erhofft hatten», räumte der 49-Jährige ein.