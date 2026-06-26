Max Verstappen startet mit Problemen in den Grand Prix in Spielberg. An der Spitze liegt im Training Mercedes, Rekordweltmeister Lewis Hamilton kann zum Auftakt nicht mithalten.

Spielberg (dpa) – Formel-1-Spitzenreiter Kimi Antonelli ist zum Start des Großen Preises von Österreich die schnellste Trainingsrunde gefahren. Zwei Wochen nach seinem Ausfall in Barcelona setzte sich der Italiener in 1:07,796 Minuten hauchdünn vor seinem Mercedes-Teamkollegen George Russell durch. Bei Sommerhitze mit Temperaturen von knapp über 30 Grad raste Oscar Piastri im McLaren auf den dritten Rang.

Der viermalige Weltmeister Max Verstappen belegte auf dem Red-Bull-Ring seines Rennstalls den vierten Platz. Der Niederländer musste zweimal direkt nach der Ausfahrt aus der Garage wegen Kupplungsproblemen wieder zurückgeschoben werden. Nach seinen ersten Runden funkte er zudem Probleme an seine Box: «Ich habe kein Gefühl fürs Auto. Die Reifen sind heiß, aber bauen keinen Grip auf.»

Antonelli mit Vorsprung in der Gesamtwertung

Ferrari-Fahrer Lewis Hamilton, der zuletzt in Spanien gewonnen hatte, wurde Fünfter. Der Rheinländer Nico Hülkenberg steuerte seinen Audi auf Platz elf. Vor dem achten Saisonlauf am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) führt der 19-jährige Antonelli in der WM-Wertung mit 41 Punkten Vorsprung vor Hamilton, weitere neun Zähler dahinter folgt Russell. Verstappen hat als Siebter bereits 101 Punkte Rückstand auf Antonelli.

Wegen der hohen Temperaturen gab der Automobil-Weltverband Fia bereits eine Hitzewarnung für den Grand Prix heraus. Das erlaubt den Fahrern den Einsatz von Kühlwesten, die aber längst nicht alle nutzen werden. Im Cockpit werden im Rennen Temperaturen von über 50 Grad erwartet.