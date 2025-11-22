McLaren verpatzt letztes Training in Vegas – Russell vorne

Im letzten Training vor der Qualifikation in Las Vegas sind die Formel-1-Fahrer erstmals auf feuchter Strecke unterwegs. Der Kurs ist noch schwieriger. Gar nicht läuft es für den WM-Spitzenreiter.

Las Vegas (dpa) – WM-Spitzenreiter Lando Norris hat das letzte freie Training vor der Qualifikation zum Grand Prix in Las Vegas auf dem letzten Platz abgeschlossen. Der Brite war bei zunächst feuchter Strecke als erster mit weichen Trockenreifen unterwegs und nicht konkurrenzfähig. Als der Stadtkurs dann trockener wurde, verhinderte ein Problem mit der Fahrzeugelektronik weitere schnelle Runden für Norris und seinen McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri. Im zweiten Training tags zuvor hatte Norris die beste Zeit abgeliefert.

Die top Zeit im Abschlusstraining lieferte George Russell im Mercedes mit 1:34,054 Minuten. Der Sieger des vergangenen Jahres war 0,227 Sekunden schneller als Max Verstappen im Red Bull. Dritter wurde Alex Albon im Williams.

Norris geht mit 24 Punkten Vorsprung auf Piastri in das drittletzte Rennen der Saison. Verstappen als dritter der WM-Wertung hat 49 Zähler Rückstand. Die Qualifikation für das Rennen ist für 20.00 Uhr Ortszeit (5.00 Uhr MEZ) angesetzt.