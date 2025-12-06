Magische Runde: Verstappen schockt das McLaren-Duo

Was für eine Kampfansage: Max Verstappen rast mit einer Fabelrunde zur Pole Position für das Formel-1-Finale. Norris kommt nicht ran, wird aber Zweiter, Piastri Dritter. Es winkt ein Nervenkrimi.

Abu Dhabi (dpa) - Max Verstappen hat mit einer Fabelrunde das McLaren-Duo geschockt und sich für das Herzschlagfinale der Formel 1 im Kampf um den nicht mehr für möglich gehaltenen fünften WM-Titel in Serie die Pole Position gesichert. Der 28 Jahre alte Niederländer raste in einer hoch spannenden Qualifikation auf Startplatz eins beim Großen Preis von Abu Dhabi. «Das war Wahnsinn», funkte Verstappen an die Box und ließ sich von seiner Freundin Kelly Piquet im Ziel erstmal lange drücken.

Zweiter wurde der WM-Führende Lando Norris, dem im Rennen ein Platz auf dem Podest reichen würde, um erstmals den Titel zu holen. Auf Rang drei fuhr der WM-Dritte Oscar Piastri im zweiten McLaren. Die WM-Titelrivalen unter sich - der Showdown der Formel-1-Saison hat das Zeug zum PS-Thriller.

Für wen wird es die Fahrt in die Götterdämmerung?

Die Sonne war schon untergegangen, als der letzte Kampf um die besten Startplätze der Saison begann. Das Rennen wird an diesem Sonntag eine Stunde früher Ortszeit um 17.00 Uhr (14.00 Uhr MEZ/Sky) beginnen und damit eine Fahrt in die Abenddämmerung. Ob es für Verstappen nach vier Titeln in Serie zur Götterdämmerung wird?

Der Niederländer wird alles daran setzen, das zu verhindern, Startplatz eins ist schon mal eine starke Vorlage. Zumindest seit 2015 ist zementiert: Der Pole-Setter gewinnt auch das Rennen, zehnmal nacheinander war das so.

Auch 2021, als Verstappen im Drama-Finale die Ära von Lewis Hamilton mit einem Überholmanöver auf der letzten Runde nach einer Safety-Car-Phase beendete. Vor einem Jahr gewann Norris das Rennen von Startplatz eins. In seiner siebten Saison in der Motorsport-Königsklasse reicht ihm nun ein Podestplatz und der Titel ist zum ersten Mal seiner.

Hamiltons vierter früher K.o. nacheinander: «Sorry Leute»

In den Freien Trainings hatte sich angedeutet, dass auf einer schnellen Runde knapp werden könnte, vor dem Qualifying hatte George Russell im Mercedes Norris nur um vier Tausendstelsekunden geschlagen. Doch im ersten Zeitabschnitt sorgte Piastri für klare Verhältnisse: Platz eins vor Verstappen mit fast 3 Zehntelsekunden Vorsprung, Norris kam erstmal nicht über Platz sechs hinaus - 0,573 Sekunden langsamer als Piastri.

Raus waren nach dem ersten Abschnitt Nico Hülkenberg bei seinem 250. Grand Prix aus 18. und auch Lewis Hamilton (16.). Der 40 Jahre alte britische Rekordweltmeister kam damit in den letzten vier Qualifyings seines ersten Jahres bei Ferrari nicht mal ins sogenannte Q2. «Sorry, Leute», funkte er an die Box. «Ich möchte nicht darüber reden», kommentierte er schmallippig.

Vorn ging der Kampf der drei Titelkandidaten gnadenlos weiter mit Vorteil Verstappen. In der McLaren-Box fieberte auch Pop-Superstar Katy Perry mit, die nach dem Rennen ein Konzert auf dem Yas Marina Circuit geben wird. Und sie sah, wie Verstappen seine magische Runde hinlegte und weder Norris noch Piastri eine Chance ließ.