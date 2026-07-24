Ferrari hinterlässt in Budapest einen starken ersten Eindruck. Der WM-Spitzenreiter lässt die Auftakteinheit aus.

Budapest (dpa) - Selbst mit 16 Neuerungen fährt Aston Martin in der Formel 1 nur hinterher. Zu allem Unglück musste Lance Stroll im ersten Training zum Großen Preis von Ungarn nach einem Schaden an der linken Hinterradaufhängung seinen Dienstwagen vorzeitig abstellen.

Der Kanadier verlor ausgangs Kurve zwei plötzlich die Kontrolle über sein Auto und steuerte es über die Streckenbegrenzung. Nach einer kurzen Unterbrechung konnte die einstündige Einheit vor den Toren Budapests fortgesetzt werden.

Mit mehr als vier Sekunden Rückstand auf Spitzenreiter Charles Leclerc (1:19,075 Minuten) landete Stroll nur auf Platz 21. Immerhin machte Fernando Alonso (+2,475 Sekunden) als 13. ein wenig Hoffnung, dass der neue Wagen noch weiter nach vorne fahren könnte. Leclerc, der wenige Minuten vor dem Ende seinen Wagen mit Motorenproblemen abstellte, verwies am letzten Grand-Prix-Wochenende vor der Sommerpause Max Verstappen im Red Bull (+0,484 Sekunden) auf den zweiten Rang.

Verstappen beschwert sich

Dritter wurde der WM-Zweite Lewis Hamilton und bestätigte den starken Eindruck im zweiten Ferrari (+0,543 Sekunden). WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli setzte im Auftakttraining aus, um Nachwuchsmann Frederik Vesti auf Position sieben obligatorische Fahrpraxis zu erlauben. Direkt dahinter wurde Nico Hülkenberg im Audi Achter.

Verstappen und Williams-Fahrer Carlos Sainz mussten nach der Einheit zu den Rennkommissaren, nachdem sich beide auf dem Asphalt behindert hatten. «Unglaublich», hatte der viermalige Weltmeister zuvor über die Fahrweise des Spaniers geklagt. «Das war echt gefährlich.»