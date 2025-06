Kanada-Sieger Russell mit Formel-1-Bestzeit in Spielberg

Spielberg (dpa) – Knapp zwei Wochen nach seinem Formel-1-Sieg in Kanada hat George Russell die Bestzeit im Auftakttraining von Österreich hingelegt. Der Mercedes-Pilot aus England verwies in 1:05,542 Minuten auf dem Red-Bull-Ring Weltmeister Max Verstappen hauchdünn auf den zweiten Platz. Der Niederländer von Red Bull war auf seiner schnellsten Runde in Spielberg gerade einmal 0,065 Sekunden langsamer.

WM-Spitzenreiter Oscar Piastri schloss die erste einstündige Einheit des Tages im McLaren als Dritter ab. Direkt hinter ihm landete Nachwuchspilot Alex Dunne, der für diese Einheit das Cockpit von Lando Norris übernahm. Für den einzigen deutschen Fahrer im Feld, Nico Hülkenberg von Kick Sauber, reichte es nur zu Position zwölf.

Russell hatte in Montréal vor Verstappen gewonnen. Piastri war nach einem von seinem Teamkollegen Norris verursachten Crash Vierter geworden. In der WM-Wertung ist Piastri mit 22 Punkten Vorsprung auf Norris Erster. Verstappen fehlen 43 Zähler auf den Spitzenreiter.