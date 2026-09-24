Das Auftakttraining in Aserbaidschan muss immer wieder unterbrochen werden. Gleich mehrere Formel-1-Fahrer klagen über Probleme. Auch der WM-Führende.

Baku (dpa) – Ein qualmender Mercedes hat WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli zum Formel-1-Auftakt in Aserbaidschan ausgebremst. Der 19-jährige Italiener musste seinen Wagen wegen Hydraulikproblemen im häufig unterbrochenen ersten Training auf dem engen Straßenkurs in Baku vorzeitig abstellen. Ein Streckenposten löschte den aus dem Heck qualmenden Mercedes. Antonelli schloss die einstündige Einheit schließlich als Fünfter ab.

Sein Mercedes-Teamkollege George Russell legte in 1:45,387 Minuten die Bestzeit hin. In der WM-Wertung hat der Engländer 81 Punkte Rückstand auf Antonelli. Hinter Russell wurde Max Verstappen im Red Bull Zweiter (+0,400 Sekunden), auf die dritte Position fuhr Ferrari-Pilot Charles Leclerc (+0,404 Sekunden).

Hülkenberg wird Elfter

Das Auftakttraining auf dem anspruchsvollen Kurs musste immer wieder unterbrochen werden, weil Fahrer mit ihren Boliden liegenblieben. So fingen die Bremsen an der Hinterachse von Williams-Pilot Carlos Sainz Feuer, Nico Hülkenberg haderte in seinem Audi mit dem Getriebe. Der einzige deutsche Fahrer im Feld wurde Elfter (+1,484 Sekunden).

Verstappens Teamkollege Isack Hadjar steuerte bei seinem Comeback den zweiten Red Bull nach Bremsproblemen nur auf Platz 20. Wegen einer Handverletzung hatte er drei Rennen pausieren müssen.