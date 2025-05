Imola (dpa) – Für seine Mama ist Italiens Formel-1-Wunderkind Kimi Antonelli noch immer die «kleine Maus». Bei seinem ersten Heim-Grand-Prix vor den Toren seiner Geburtsstadt Bologna trägt der 18-Jährige aber schon die Hoffnungen einer Motorsport-Nation. Als zum letzten Mal ein Italiener in der Formel 1 gewann, war Antonelli noch gar nicht geboren. Der überzeugende Saisonstart des Mercedes-Neuzugangs lässt die Tifosi vor dem Rennen in Imola von einer funkelnden Zukunft träumen.

«Wir waren bereit, dieses Risiko einzugehen, und dieses Risiko macht sich nun bezahlt», sagt Teamchef Toto Wolff. Mit 48 Punkten ist der rasende Teenager WM-Sechster, noch vor Rekordweltmeister Lewis Hamilton, dessen Cockpit er übernahm. Während Ferrari mit Superstar Hamilton den Fans vor dem Gastspiel in der Emilia-Romagna wenig Anlass zur Euphorie gibt, erobert Antonelli die Herzen im Sturm.

Hamilton: «Das ist so eine tolle Geschichte»

Als jüngster Fahrer der Geschichte holte er sich zuletzt für den Sprint in Miami eine Pole Position in der Formel 1. Schon vorher hatte Antonelli in Japan als jüngster Pilot einen Grand Prix angeführt und eine schnellste Rennrunde gedreht. «So etwas bringt alle Kritiker zum Schweigen. Ich liebe es, so etwas von einem Außenseiter zu sehen. Das ist so eine tolle Geschichte», schwärmt sogar der siebenmalige Champion Hamilton.

Viele hatten es für ein großes Wagnis von Mercedes gehalten, Antonelli das Cockpit von Hamilton zu überlassen, als dieser sensationell zu Ferrari wechselte. «Es gab viele Leute, die uns geraten haben, Kimi in die Formel-1-Lehre zu schicken, etwa zu Williams», sagt Teamchef Wolff. Doch das Werksteam setzt auf den Jüngling mit dem Lockenkopf, den es schon im Alter von zwölf Jahren ins hauseigene Nachwuchsprogramm geholt hatte.

Mit Seriensiegen im Kart hatte Antonelli die Blicke auf sich gezogen. Es folgten reihenweise Erfolge in den Nachwuchs-Formeln. Angetrieben wird Antonelli von Vater Marco, der selbst Rennfahrer ist und ein eigenes Motorsport-Team aufbaut. «In den ersten paar Jahren habe ich ein bisschen gelitten, weil er ziemlich hart zu mir war», erzählt Antonelli in der Netflix-Doku «The Seat», die seinen Aufstieg in die Formel 1 beleuchtet.

Monza-Unfall schockt die Mama

Wie groß der Druck und die Erwartungen sind, zeigt dort die Episode vom Monza-Wochenende im Vorjahr. Antonelli bekommt eine Chance im Silberpfeil im Auftakttraining – und rauscht in der zweiten Runde in die Bande. «Das war ein emotionaler Schock. Ich habe eineinhalb Tage im Fahrerlager geweint», verrät Mutter Veronica, die am Esstisch mit der Familie auch beteuert: «Er wird immer meine kleine Maus bleiben.»

Noch in Monza verkündet Mercedes offiziell, dass Antonelli die Nachfolge von Hamilton antreten wird. Als bloßen Ersatz versteht sich der Italiener keineswegs. «Ich sehe mich einfach als den nächsten Mercedes-Fahrer. Ich will meine eigene Geschichte schreiben», sagt Antonelli.

Das gelingt ihm bislang durchaus beeindruckend. «Ich werde jedes Wochenende selbstbewusster im Umgang mit dem Auto, verstehe besser, wozu das Auto fähig ist», erklärt Antonelli, der erst seit Januar einen Pkw-Führerschein besitzt und auf der Formel-1-Weltreise noch für seinen Schulabschluss büffelt. Erfahrung fehlt ihm vor allem noch bei der Renn-Einteilung, wenn es um mehr als nur eine schnelle Runde geht.

Letzter italienischer Sieger vor 19 Jahren

Vertrauen kann Antonelli dabei auf Renningenieur Peter Bonnington, der über viele Jahre an Hamiltons Seite war. «Wir wissen nicht, was er nicht weiß. Also bringen wir ihm viel bei», sagt Bonnington. Das Ziel bei Mercedes ist es, Antonelli bestmöglich auf die kommende Saison vorzubereiten, wenn mit einer großen Regelreform und neuen Autos die Karten ganz neu gemischt werden.

«Ich würde ihm raten, einfach so weiterzumachen. Ich denke, er weiß, was er tut, und sollte es einfach weiter genießen», lässt Hamilton Antonelli ausrichten. Für die italienischen Fans indes kann es mit dem ersten Sieg ihres Landsmanns gar nicht schnell genug gehen. 2006 in Malaysia stand Giancarlo Fisichella als letzter Italiener ganz oben auf dem Formel-1-Treppchen. Einen Weltmeister hatte Italien zuletzt in Alberto Ascari. Das war im Jahr 1953.