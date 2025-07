Hamilton lässt Heimfans mit Bestzeit in Silverstone hoffen

Die Formel 1 schließt die erste Saisonhälfte mit dem Rennen in Silverstone ab. Im ersten Training gibt Lewis Hamilton den britischen Fans Grund zum Jubeln.

Silverstone (dpa) – Rekordsieger Lewis Hamilton hat sich im Auftakttraining vor dem britischen Grand Prix erneut als Silverstone-Experte erwiesen. Der 40-Jährige, der hier schon neunmal gewonnen hat, ließ bei den ersten Übungsrunden im Ferrari die gesamte Konkurrenz hinter sich.

«Hier erstmals in einem Ferrari zu fahren, wird ein einmaliges Erlebnis werden», hatte der Brite zuvor gesagt. Hamilton war vor dieser Saison sensationell von Mercedes zur Scuderia gewechselt.

Trainingszweiter wurde McLaren-Pilot Lando Norris. Den dritten Platz belegte dessen Teamkollege Oscar Piastri, der aktuelle WM-Führende. Hamiltons Stallrivale Charles Leclerc wurde Vierter und stärkte damit die Hoffnung beim in dieser Saison noch sieglosen Ferrari-Team auf ein gutes Ergebnis in Silverstone. Weltmeister Max Verstappen musste sich im Red Bull mit Rang zehn begnügen.

Testpilot ersetzt Hülkenberg

Der einzige deutsche Stammpilot, Nico Hülkenberg, musste im ersten Training noch zuschauen. Sein Auto beim Kick-Sauber-Team übernahm der kurzfristig ausgeliehene Alpine-Ersatzfahrer Paul Aron. Der Este kam als 17. zurück in die Garage.

Vor dem zwölften Saisonlauf am Sonntag (16.00 Uhr/Sky) führt Piastri die Gesamtwertung mit 15 Punkten Vorsprung auf seinen Teamkollegen Norris an. Titelverteidiger Verstappen hat nach seinem jüngsten Unfall-Aus in Österreich bereits 61 Zähler Rückstand auf Piastri.