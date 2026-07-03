Die Formel 1 ist in England zu Gast. Ferrari präsentiert sich in starker Frühform. An der Spitze steht im einzigen Freien Training ein Brite.

Silverstone (dpa) – Lewis Hamilton hat die Hoffnungen der englischen Formel-1-Fans auf einen Heimsieg in Silverstone befeuert. Der Ferrari-Star legte im einzigen Freien Training zum Grand Prix von Großbritannien in 1:29,260 Minuten die schnellste Zeit hin. Hamilton, mit neun Erfolgen Rekordsieger auf seiner Heimstrecke, verwies WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli (+0,213 Sekunden) im Mercedes auf den zweiten Platz. Das erfolgreiche Ergebnis für Ferrari rundete Charles Leclerc (+0,599 Sekunden) als Dritter ab.

Audi-Pilot Nico Hülkenberg, der im vergangenen Jahr in Silverstone erstmals in seiner Karriere auf das Podest gerast war, schloss die einstündige Einheit als starker Neunter unter den Top Ten ab. Weltmeister und Vorjahressieger Lando Norris musste sich im McLaren mit Platz sieben begnügen.

Die Fahrerwertung führt weiter der Italiener Antonelli an. Der Mercedes-Pilot hat nach zwei Rennen ohne Sieg 40 Punkte mehr als sein Teamkollege George Russell, der Vierter wurde. WM-Dritter ist Hamilton. Der Ferrari-Star hat 46 Zähler weniger als Antonelli.