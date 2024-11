Hamilton fährt legendären Senna-McLaren in São Paulo

São Paulo (dpa) – Rekordweltmeister Lewis Hamilton wird an diesem Wochenende am Rande des Großen Preises von Brasilien mit einem ganz besonderen Formel-1-Auto auf dem legendären Kurs in Interlagos fahren. Der 39 Jahre alte siebenmalige Champion sitzt am Samstag hinter dem Steuer des McLaren MP4/5B. «Es wird definitiv ein sehr emotionales Erlebnis», sagte Hamilton am Donnerstag bei der Pressekonferenz auf dem Kurs in Interlagos: «Es ist unmöglich, ruhig zu bleiben.»

Mit dem MP4/5B hatte Senna 1990 die WM gewonnen, insgesamt holte er dreimal den Titel. Senna war am 1. Mai 1994 in Imola tödlich verunglückt. In Brasilien, wo Hamilton seit zwei Jahren Ehrenbürger ist, wird Senna bis heute verehrt.