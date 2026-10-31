Das war's für Esteban Ocon. Zumindest in Mexiko, vermutlich aber auch für den Rest der Saison. Gründe für die Entscheidung nennt sein Rennstall Haas nicht.

Mexiko-Stadt (dpa) – Esteban Ocon (30) ist vom amerikanischen Formel-1-Rennstall Haas für dieses Wochenende kurzfristig gestrichen worden. Das Team teilte die Entscheidung knapp drei Stunden vor dem Training heute auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexiko-Stadt mit.

Gründe nannte Haas nicht. Es handle sich nicht um einen Krankheitsfall, hieß es lediglich, weitere Kommentare werde es nicht geben. Ocon wird nach dieser Saison ohnehin von Rafael Câmara aus Brasilien ersetzt. In Mexiko wird für den Franzosen der 32 Jahre alte Japaner Ryo Hirakawa fahren.

Ob Ocon noch mal für Haas in den geplanten vier verbleibenden Grand Prix nach dem Mexiko-Rennen fahren wird, ist stark anzuzweifeln. Er hatte sich im Training am Freitag nach einer Ansage seiner deutschen Renningenieurin zur Reifenwahl über Funk bitter beklagt. 2024 hatte er die Saison schon bei Alpine nach Zoff mit dem Team nicht beendet. Er kommt auf fast 200 Grand-Prix-Einsätze, 2016 absolvierte er sein erstes Rennen.