Formel-1-Weltmeister Verstappen wird erstmals Vater

Abu Dhabi (dpa) – Formel-1-Weltmeister Max Verstappen und seine Freundin Kelly Piquet erwarten Nachwuchs. Der niederländische Red-Bull-Star machte die Schwangerschaft seiner Partnerin bei Instagram öffentlich. «Mini Verstappen-Piquet unterwegs. Wir könnten nicht glücklicher mit unserem kleinen Wunder sein», schrieb der 27-Jährige zu einem gemeinsamen Foto des Paares.

Mit der in Deutschland geborenen Tochter des brasilianischen Rennfahrers Nelson Piquet ist Verstappen seit 2020 liiert. Während Verstappen erstmals Vater wird, ist es für Piquet bereits das zweite Kind. Sie hat eine Tochter aus einer früheren Beziehung mit dem ehemaligen Red-Bull-Piloten Daniil Kwjat.

Verstappen hatte vor knapp zwei Wochen in Las Vegas seinen vierten WM-Titel nacheinander perfekt gemacht. Am Sonntag (14.00 Uhr/Sky) steht der letzte von 24 Saisonläufen in Abu Dhabi auf dem Programm.