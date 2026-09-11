Der Kurs ist neu - und gilt als gefährlich. Noch bevor die Formel-1-Autos auf den Madring fuhren, kam es im Formel-2-Training zu einem heftigen Unfall.

Madrid (dpa) – Schon ersten beim Freien Training der Formel 2 ist es auf der neuen Rennstrecke in Madrid zu einem heftigen Unfall gekommen. Der Thailänder Tasanapol Inthraphuvasak krachte mit seinem Rennwagen ausgangs Kurve 19 mit großer Wucht rücklings in die Streckenbegrenzung. Der 20 Jahre alte Pilot stieg selbstständig aus dem schwerst beschädigten Wagen aus, der dann auch noch Feuer fing. Schwarzer Rauch stieg auf.

Durch den Streckenzaun versuchten Stewards den Brand offensichtlich mit einem Wasserschlauch zu löschen, ehe dann ein Feuerlöscher zum Einsatz kam. Die Aufräumarbeiten dauerten eine Weile.

Der Madring ist neu im Formel-1-Rennkalender. Er gilt als sehr anspruchsvoll wegen der schnellen Kurven, zudem gibt es einige Passagen, in denen die Fahrer kaum sehen, was etwas weiter vor ihnen passiert. Auslaufzonen sind Mangelware auf dem Kurs an der Messe der spanischen Hauptstadt.