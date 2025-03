Das Formel-1-Wochenende in China wird für Ferrari doch noch richtig bitter. Sowohl Lewis Hamilton als auch Charles Leclerc verlieren ihre Plätze in den Top Ten.

Shanghai (dpa) - Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton und sein Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc sind beim Großen Preis von China nachträglich disqualifiziert worden. Wie die Rennkommissare in Shanghai mitteilten, verliert der 40-jährige Brite seinen sechsten Platz vom Sonntag wegen einer zu stark abgenutzten Bodenplatte an seinem Auto. Hamilton hatte am Samstag in Sprint in China seinen ersten Sieg für das italienische Traditionsteam gefeiert. Danach hatte es keine Beanstandungen gegeben.

«Wir hatten nicht vor, uns einen Vorteil zu verschaffen», teilte Ferrari in einem Team-Statement bei X mit und ergänzte: «Wir werden daraus lernen, was heute passiert ist, und sicherstellen, dass diese Fehler nicht noch mal passieren. So wollten wir das Wochenende des Grand Prix in China natürlich nicht beenden.»

Ferrari von Leclerc ein Kilogramm zu leicht

Der 27 Jahre alte Monegasse Leclerc darf seinen fünften Rang aus dem Grand Prix nicht behalten, da sein Wagen das nötige Mindestgewicht von 800 Kilogramm unterschritt. Der Ferrari wog im entscheidenden Moment nach dem zweiten WM-Saisonlauf nur 799 Kilogramm.

Für den gleichen Regelverstoß wurde auch der Franzose Pierre Gasly von Alpine bestraft. Gasly verliert den elften Rang, weil auch sein Wagen nur 799 Kilogramm gewogen hatte. Die dahinter platzierten Piloten rücken in der Rennwertung nun entsprechend nach vorn.