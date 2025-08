Überraschung in Ungarn: Ferrari-Fahrer Charles Leclerc düpiert das McLaren-Duo. Weltmeister Max Verstappen erlebt in der Qualifikation eine Enttäuschung.

Budapest (dpa) - Ferrari-Pilot Charles Leclerc hat sich überraschend die Pole Position für das Formel-1-Rennen in Ungarn gesichert. Der Monegasse verwies in der Qualifikation auf dem Hungaroring die favorisierten McLaren-Piloten Oscar Piastri und Lando Norris auf die Plätze zwei und drei. Weltmeister Max Verstappen erlebte als Achter eine Enttäuschung.

In der Gesamtwertung hat der niederländische Red-Bull-Pilot vor dem 14. Saisonlauf am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) bereits 81 Punkte Rückstand auf den Australier Piastri. Der Brite Norris liegt als WM-Zweiter 16 Zähler hinter seinem Stallgefährten. Schwer wird die Punktejagd am Sonntag für Sauber-Pilot Nico Hülkenberg, der nur 19. in der Qualifikation wurde.