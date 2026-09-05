Im letzten Training der Formel 1 in Monza schafft es wieder kein Ferrari auf Platz eins. Wieder stört ein Mercedes-Fahrer die Heimparty.

Monza (dpa) – Mercedes-Pilot George Russell startet als Favorit in die Qualifikation zum Formel-1-Rennen in Monza. Nach seiner Tagesbestzeit bei den Proberunden am Freitag war der Brite auch im Abschlusstraining zum Großen Preis von Italien der Schnellste. Für die Ferrari-Fahrer reichte es beim emotionalen Heimspiel des Teams erneut nicht für den Spitzenplatz. Lewis Hamilton belegte Rang zwei, Charles Leclerc wurde Sechster.

Hinter Red-Bull-Fahrer Max Verstappen beendete WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli das Training als Vierter. In der WM-Gesamtwertung führt der Silberpfeil-Jungstar mit 59 Punkten Vorsprung auf Teamkollege Russell und Hamilton. Dieses Polster ist jedoch in Gefahr, weil der 20-Jährige wegen eines unerlaubten Motorenwechsels vom Ende des Feldes starten muss.