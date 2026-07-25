Kein Kimi Antonelli. Und auch kein George Russell. Erstmals steht in dieser Saison kein Mercedes-Pilot in der Startaufstellung ganz vorne. Der Weltmeister überrascht in Ungarn.

Budapest (dpa) - Weltmeister Lando Norris ist zur letzten Pole Position vor der Sommerpause in der Formel 1 gerast. Der Engländer verwies in der Qualifikation zum Grand Prix von Ungarn Ferrari-Fahrer Lewis Hamilton ganz spät mit der Winzigkeit von 0,012 Sekunden auf den zweiten Platz. Damit steht erstmals in dieser Saison kein Mercedes in der Startaufstellung ganz vorne. Für Norris war es die 17. Pole in seiner Karriere und die erste seit Las Vegas im vergangenen Herbst.

Dritter bei einer Gelb-Phase auf den letzten Metern wurde Hamiltons Teamkollege Charles Leclerc direkt vor WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli im Mercedes. Der einzige deutsche Fahrer im Feld, Nico Hülkenberg, landete für Audi auf Platz zehn. Erstmals in dieser Saison schaffte es ein Aston Martin in die zweite K.-o.-Runde. Fernando Alonso wurde in seinem mit 16 Bauteilen runderneuerten Wagen 16. In der WM-Wertung hat Antonelli nach zehn von 22 Rennen 45 Punkte Vorsprung auf Hamilton.