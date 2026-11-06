Gleich sechs Nachwuchsfahrer dürfen zum Formel-1-Auftakt in Brasilien hinter das Lenkrad. Die Bestzeit holt sich der abgelöste Weltmeister.

São Paulo (dpa) – Kimi Antonelli ist bei seiner ersten Formel-1-Ausfahrt als Weltmeister zum Auftakt in Brasilien knapp an der Bestzeit vorbeigerast. Der mit 20 Jahren und 68 Tagen jüngste Champion in der Geschichte der Motorsport-Königsklasse schloss das erste Training auf dem Autódromo José Carlos Pace als Zweiter hinter Vorjahresweltmeister Lando Norris im McLaren ab.

Dem Mercedes-Piloten fehlten fünf Tage nach seinem vorzeitigen Titelgewinn in Mexiko nur 0,082 Sekunden auf den Engländer (1:11,717 Minuten). Dritter beim Nachwuchsfestival mit gleich sechs jungen Fahrern im Auftakttraining wurde Red-Bull-Star Max Verstappen (+0,236 Sekunden), der wieder einmal lautstark von Problemen beim Runterschalten berichtete.

Vor seinem 400. Grand Prix am Sonntag landete Lewis Hamilton im Ferrari auf der vierten Position. Nico Hülkenberg setzte bei Audi in der ersten Einheit vor den Toren São Paulos für den von einem Defekt ausgebremsten Freddie Slater als 22. und Letztem aus.