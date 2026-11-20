Zwei Tage vor dem Grand Prix in Las Vegas regnet es in der Wüste von Nevada. Das erste Training der Formel 1 gerät so zu einer Stunde, in der die Fahrer vor allem versuchen, warm zu bleiben.

Las Vegas (dpa) – Widrige Wetterbedingungen haben das erste Training vor dem Formel-1-Rennen in Las Vegas massiv behindert. Bei Regen und viel Wasser auf der Strecke absolvierte kein Fahrer eine komplette Runde mit offizieller Zeit. Auch beim zweiten Training am Abend (Ortszeit) ist keine Besserung in Sicht. Für Freitag und das Rennen in der deutschen Nacht zu Sonntag (05.00 Uhr MEZ/RTL und Sky) sind trockene Bedingungen vorhergesagt, die Teams in der Motorsport-Königsklasse wollten deswegen wohl kein Risiko eingehen und Schäden an den Rennwagen vermeiden. Die Fahrer verbrachten die meiste Zeit des Trainings in den Garagen.

Der Italiener Kimi Antonelli steht vor dem drittletzten Rennen der Formel-1-Saison als Weltmeister fest. Auch sein Rennstall Mercedes hat den Titel in der Konstruktions-Weltmeisterschaft bereits sicher.