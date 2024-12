Berichte: Mick-Schumacher-Bezwinger schon in Abu Dhabi dabei

Lusail (dpa) – Schon im letzten Rennen dieser Formel-1-Saison könnte Mick Schumachers Bezwinger Jack Doohan die Chance im Cockpit von Alpine bekommen. Medienberichten zufolge soll der Australier beim Großen Preis von Abu Dhabi am kommenden Wochenende auf dem Yas Marina Circuit Esteban Ocon ersetzen. Eine Bestätigung vonseiten des Rennstalls gab es dafür nach dem Großen Preis von Katar nicht.

Ocon hatte nach einem Crash in der ersten Runde aufgeben müssen, Teamkollege Pierre Gasly war auf den starken fünften Rang gefahren. Ocon hatte vor dem Grand Prix den Verdacht geäußert, er würde benachteiligt. Sein Wechsel zum amerikanischen Haas-Team zur neuen Saison steht seit längerem fest.

Doohan, Sohn des fünfmaligen Motorrad-Weltmeister Mick Doohan, wiederum hatte sich in einem internen Vergleichstest vor einigen Wochen gegen Mick Schumacher durchgesetzt und erhält nächstes Jahr ein Stammcockpit bei Alpine.

Der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher will sich dagegen in der kommenden Saison nur noch auf seine Einsätze für Alpine in der Langstreckenweltmeisterschaft konzentrieren. Er war 2021 und 2022 für Haas gefahren und ist seit seinem Aus als Stammfahrer Test- und Ersatzpilot bei Mercedes sowie in diesem Jahr in der Langstrecken-WM für Alpine aktiv.