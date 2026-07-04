Der WM-Spitzenreiter ist in der Zeitenjagd von England nicht zu schlagen. Pole Position für Kimi Antonelli. Nico Hülkenberg schafft es wieder nicht unter die Top Ten.

Silverstone (dpa) – WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli hat sich die Pole Position für den Grand Prix von Großbritannien gesichert und damit die Mercedes-Dominanz in dieser Saison aufrechterhalten. Der Italiener verwies auf dem Silverstone Circuit in 1:28,111 Minuten den überraschend starken Charles Leclerc im Ferrari (+0,175 Sekunden) auf den zweiten Platz.

Für Antonelli ist es die fünfte Pole in dieser Saison, für Mercedes die neunte Pole in der neunten Qualifikation dieses Jahres. Auf dem dritten Rang landete im zweiten Ferrari Lewis Hamilton (+0,347 Sekunden), der den Großen Preis von Großbritannien schon neunmal gewinnen konnte.

Der einzige deutsche Fahrer im Feld, Nico Hülkenberg, verpasste die Top Ten. Der Audi-Pilot, der im vergangenen Jahr in Silverstone zum ersten Mal in seiner langen Karriere als Dritter auf das Podest gerast war, musste sich mit Platz 13 begnügen.