Am Vortag hielt sich Kimi Antonelli noch zurück. Für die Startplatz-Jagd hat sich der WM-Führende nun aber eingefahren.

Sepang (dpa) – Kimi Antonelli macht Ernst. Vor der Qualifikation zum Formel-1-Rennen in Malaysia hat der 19 Jahre alte Italiener im Training die Bestzeit aufgestellt und die Konkurrenz distanziert. Fast drei Zehntelsekunden langsamer als der WM-Führende im Mercedes war der viermalige Weltmeister Max Verstappen. Der Red-Bull-Pilot hatte 2017 das bisher letzte Rennen der Motorsport-Königsklasse in Sepang gewonnen.

Dritter in der einstündigen Einheit wurde Verstappens Teamkollege Isack Hadjar mit über einer halben Sekunde Rückstand. Auf Rang vier folgte Antonellis Teamkollege und WM-Verfolger George Russell, der zuletzt in Aserbaidschan gewonnen hatte. Im Klassement liegt er 66 Punkte hinter dem Stallrivalen. Nico Hülkenberg belegte im Audi Rang 15.

Großer Preis von Bahrain in Malaysia

Das Rennen am Sonntag (9.00 Uhr MESZ/Sky) auf dem Kurs nahe Kuala Lumpur wurde nachträglich in den Kalender aufgenommen. Es geht offiziell um den Großen Preis von Bahrain, nachdem das Rennen dort sowie auch das in Saudi-Arabien im April wegen des Iran-Kriegs abgesagt worden waren. Von 1999 bis 2017 hatte Malaysia zum festen Rennprogramm der Motorsport-Königsklasse gehört.